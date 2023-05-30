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Баскетбол

Тренер сборной Испании может возглавить Торонто

Для Серджо Скариоло это может быть первая самостоятельная работа во главе клуба НБА.
Сегодня, 16:20
Серджо Скариоло / Getty Images
Серджо Скариоло / Getty Images

Расставшись с Ником Нерсом, который вскоре возглавит Филадельфию, Торонто продолжает поиски нового главного тренера. Одним из главных кандидатов считается известный европеец.

Как сообщает BasketNews, который ссылается на журналиста La Gazzetta dello Sport Андреа Този, главный тренер итальянского Виртуса и сборной Испании Серджо Скариоло входит в тройку кандидатов на вакантную должность.

Издание сообщает, что вскоре состоится заключительная встреча, чтобы определить, станет ли Скариоло новым главным тренером Рэпторс.

Стоит отметить, что 62-летний специалист уже работал в структуре канадской команды с 2018 по 2021 год, будучи ассистентом Ника Нерса. В 2021 году Скариоло подписал трехлетний контракт с Виртусом.

Если Торонто решит сделать ставку на Скариоло, он станет первым тренером в истории НБА без американского или канадского паспорта.

Напомним, что Серджо Скариоло привел сборную Испанию к победе на Евробаскете-2022.

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