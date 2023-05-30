Ник Нерс станет следующим главным тренером Филадельфии

Сиксерс выиграли у Финикса борьбу за лучшего тренера 2020 года, который привел Торонто к его первому чемпионству НБА.

Филадельфия назначит Ника Нерса главным тренером команды, сообщает ESPN.

По информации источника, бывший тренер Торонто дал свое согласие возглавить 76-х.

Главную борьбу за 55-летнего наставника вели Сиксерс и Финикс. Сам Нерс отдал предпочтение первым, так как ему не терпится поработать вместе с новоиспеченным MVP Джоэлом Эмбиидом.

Также на его решение повлияли его дружеские отношения с президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори.

Фронт-офису организации понравилось собеседование с тренером, который представил свое видении игры команды, построенной вокруг Эмбиида.

Напомним, что на Нерса также претендовал Милуоки, однако команда сделала свой выбор в пользу его ассистента Эдриана Гриффина, у которого нет опыта самостоятельной работы.