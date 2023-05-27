Милуоки определился с новым главным тренером

Бакс решили сделать ставку на специалиста, у которого нет опыта самостоятельного управления командой.

Милуоки назначит Эдриана Гриффина, экс-ассистента Ника Нерса в Торонто, новым главным тренером, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

По информации источника, Бакс определились, что именно Гриффин возглавит команду в субботу утром, 27 мая, и начали с ним переговоры о многолетнем контракте.

Генеральный менеджер франшизы Джон Хорст и владелец команды Питер Фейджин были впечатлены его лидерскими качествами, характером и способностью управлять оборонительной командой высокого уровня.

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К концу поисков нового тренера Милуоки сократил список кандидатов до трех имен: помимо Гриффина на работу претендовали Ник Нерс и экс-тренер Бруклина Кенни Аткинсон. Сообщается, что все трое встречались с Яннисом Адетокумбо для обсуждения потенциальных планов на будущее.

Стоит отметить, что для Гриффина это будет дебют в качестве главного тренера.

Сразу после завершения игровой карьеры в 2008 году 48-летний американец стал ассистентом тренера в Милуоки. Затем он занимал эту же должность в Чикаго, Орландо и Оклахоме, после чего стал помощником Нерса в Торонто.

Примечательно, что Эдриан Гриффин - отец форварда Атланты Эдриана Гриффина-младшего.