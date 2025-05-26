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Баскетбол

Братья Томпсоны готовы выступать за экзотическую сборную

Молодых баскетболистов вдохновил восьмикратный олимпийский чемпион.
Вчера, 18:28       Автор: Антон Федорцив
Осар и Амен Томпсоны / Getty Images
Осар и Амен Томпсоны / Getty Images

Амен и Осар Томпсоны могут рассмотреть вариант с выступлениями за Ямайку. Отец братьев-близнецов – выходец из островного государства.

"Детьми мы следили за тем, как Усэйн Болт представлял Ямайку на Олимпийских играх, и очень гордились им.

Всегда хотели увидеть баскетбольную команду в ямайской форме, а получить возможность одеть такую ​​форму было бы невероятно", – приводит слова Томпсонов BasketNews.

Братья стали звездами драфта НБА-2023. Амена под 4-м номером выбрал Хьюстон. Осара же под 5-м номером подхватил Детройт. Оба входят в основные обоймы Рокетс и Пистонс соответственно.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Осар Томпсон Амен Томпсон

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