Братья Томпсоны готовы выступать за экзотическую сборную

Амен и Осар Томпсоны могут рассмотреть вариант с выступлениями за Ямайку. Отец братьев-близнецов – выходец из островного государства.

"Детьми мы следили за тем, как Усэйн Болт представлял Ямайку на Олимпийских играх, и очень гордились им.

Всегда хотели увидеть баскетбольную команду в ямайской форме, а получить возможность одеть такую ​​форму было бы невероятно", – приводит слова Томпсонов BasketNews.

Братья стали звездами драфта НБА-2023. Амена под 4-м номером выбрал Хьюстон. Осара же под 5-м номером подхватил Детройт. Оба входят в основные обоймы Рокетс и Пистонс соответственно.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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