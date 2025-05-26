НБА, плей-офф: Нью-Йорк одержал первую победу над Индианой в финале конференции
В ночь на понедельник, 26 мая, в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран третий матч финальной серии Восточной конференции.
Нью-Йорк в гостевом поединке одержал победу над Индианой, сократив отставание в противостоянии.
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Результат матча НБА за 25 мая
Индиана – Нью-Йорк 100:106 (30:26, 28:19, 22:25, 20:36)
Индиана: Халибертон (20 + 7 передач), Тернер (19), Сиакам (17), Нембхард (9), Несмит (8 + 7 подборов) – старт; Макконнелл (12), Топпин (8), Шеппард (3), Матурин (2), Брэдли (2).
Нью-Йорк: Таунс (24 + 15 подборов + 6 потерь), Брансон (23), Ануноби (16), Бриджес (15), Робинсон (6) – старт; Макбрайд (9), Харт (8 + 10 подборов), Шэмет (3), Райт (2).
Индиана ведет в серии 2-1.
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