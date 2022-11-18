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Баскетбол

Испания возглавила обновленный рейтинг FIBA

Это стало возможным благодаря стабильным результатам команды.
Сегодня, 16:47
Сборная Испании по баскетболу / Getty Images
Сборная Испании по баскетболу / Getty Images

18 ноября FIBA ​​опубликовала обновленный рейтинг сборных, который возглавила Испания. Впервые за время существования рейтинга кто-то смог сдвинуть с первого места сборную США. Испанцы вписали свои имена в историю.

И что более важно, это полностью заслуженный результат. Испанцы выиграли чемпионат мира-2019 и Евробаскет-2022. А на Олимпиаде в Токио они смогли добраться до четвертьфиналов.

А вот американцы в последние годы показали результаты похуже. Да, они взяли золото на Олимпиаде, но провалились на чемпионате мира и чемпионате Америки-2022.

Сейчас разница между сборными Испании и США составляет всего 1.1 очка - 758,6 против 757,5. Остальные позиции в топ-10 не изменились.

Наибольший скачок совершила сборная Таиланда, поднявшись на 10 позиций и заняв 92 место.

Сборная Украины занимает то же 28 место, что и в прошлом зачете.

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