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Баскетбол

Украина не смогла обыграть Италию в матче отбора на ЧМ-2023

Коллектив Айнарса Багатскиса не дожал оппонентов.
Сегодня, 20:20
Украина / ФБУ
Украина / ФБУ
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Сборная Украины по баскетболу в рамках отборочного этапа на чемпионат мира по баскетболу 2023 встретилась с Италией.

Команды продемонстрировали равную игру в первой четверти, во второй 10-минутки "желто-синие" с солидным отрывом переиграли соперников, но затем все изменилось.

В третьей четверти подопечных Айнарса Багатскиса разгромили со счетом 22:38, чего в итоге хватило для общей победы несмотря на равную последнюю часть игры.

К сожалению, наши баскетболисты не смогли преподнести подарок на День Независимости страны.

В данный момент Украина занимает 5 место из 6 в своей группе. В предварительный раунд ЧМ пройдут три лучших команд сикстета

Украина – Италия 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)

Украина: Близнюк 9 + 6 подбора, Герун 10 + 7 подборов, Лукашов 10 + 7 подборов + 6 передач, Лень 8, Михайлюк 11 – старт; Пустовой 10, Санон 8 + 5 передач, Ткаченко 8, Бобров 7, Сидоров 8, Войналович 0

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