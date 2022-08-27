Мужская сборная Украины прошла в 1/2 финала чемпионата мира по баскетболу 3х3
"Желто-синие" добыли уверенную победу.
В венгерском Дебрецене проходит чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Мужская сборная Украины на стадии четвертьфинала встретилась с Латвией.
Матч закончился со счетом 21:15 в пользу "желто-синих".
Самым результативным баскетболистом в составе украинской национальной команды стал Ростислав Кабанов, набравший 14 очков.
В 1/2 финала украинцы будут противостоять Литве. Встреча пройдет сегодня, 27 августа, в 19:50 по киевскому времени..
Украина - Латвия 21:15
Украина: Кабанов (14 очков), Семерич (5), Дюпин (2), Гуля