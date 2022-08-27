Мужская сборная Украины прошла в 1/2 финала чемпионата мира по баскетболу 3х3

В венгерском Дебрецене проходит чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Мужская сборная Украины на стадии четвертьфинала встретилась с Латвией.

Матч закончился со счетом 21:15 в пользу "желто-синих".

Самым результативным баскетболистом в составе украинской национальной команды стал Ростислав Кабанов, набравший 14 очков.

В 1/2 финала украинцы будут противостоять Литве. Встреча пройдет сегодня, 27 августа, в 19:50 по киевскому времени..

Украина - Латвия 21:15

Украина: Кабанов (14 очков), Семерич (5), Дюпин (2), Гуля