Сборная Украины по баскетболу уверенно переиграла Великобританию в первом матче Евробаскета-2022

В рамках первого тура группового этапа Евробаскета-2022 сборная Украины встретилась с Великобританией.

"Желто-синие" отменно начали поединок, победив в первой четверти со счетом 22:17.

Во второй части матча коллектив Айнарса Багатскиса сохранил тот же отрыв, обыграв оппонентом 20:15.

Третья четверть оказалась полностью за украинской сборной, завершившись со счетом 24:12.

В последней 12-минутке матча наша национальная команда снова оказалась сильнее - 24:17

Таким образом, сейчас Украина занимает первое место в своем сикстете, ведь остальные участники группы еще не сыграли свои матчи.

Следующий тур подопечные Багатскиса проведут завтра, 3 сентября, против Эстонии.

Украина - Великобритания 90:61