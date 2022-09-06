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Баскетбол

Михайлюк попал в топ-5 лучших баскетболистов игрового дня Евробаскета-2022

FIBA высоко отметили перформанс украинца в матче против Италии.
Сегодня, 15:29
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images
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Пресс-служба FIBA презентовал список лучших баскетболистов по итогам игрового дня, прошедшего 5 сентября.

В топ-5 вошел украинец Святослав Михайлюк, ставший наиболее результативным игроком в встрече против сборной Италии.

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Михайлюк занес в свой актив 25 очок, сделал 4 подбора и отдал 3 ассиста за 31 минуту на площадке.

Защитник в третий раз кряду стал самым результативным баскетболистом нашей национальной команды.

Также в топ-5 попали Никола Йокич, Костас Слукас, Ян Веселы и Эй-Джей Слотер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина баскетбол Святослав Михайлюк евробаскет-2022
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