Михайлюк попал в топ-5 лучших баскетболистов игрового дня Евробаскета-2022

FIBA высоко отметили перформанс украинца в матче против Италии.

Пресс-служба FIBA презентовал список лучших баскетболистов по итогам игрового дня, прошедшего 5 сентября.

В топ-5 вошел украинец Святослав Михайлюк, ставший наиболее результативным игроком в встрече против сборной Италии.

Читай также: Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Михайлюк занес в свой актив 25 очок, сделал 4 подбора и отдал 3 ассиста за 31 минуту на площадке.

Защитник в третий раз кряду стал самым результативным баскетболистом нашей национальной команды.

Также в топ-5 попали Никола Йокич, Костас Слукас, Ян Веселы и Эй-Джей Слотер.