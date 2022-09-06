Михайлюк попал в топ-5 лучших баскетболистов игрового дня Евробаскета-2022
FIBA высоко отметили перформанс украинца в матче против Италии.
Пресс-служба FIBA презентовал список лучших баскетболистов по итогам игрового дня, прошедшего 5 сентября.
В топ-5 вошел украинец Святослав Михайлюк, ставший наиболее результативным игроком в встрече против сборной Италии.
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Михайлюк занес в свой актив 25 очок, сделал 4 подбора и отдал 3 ассиста за 31 минуту на площадке.
Защитник в третий раз кряду стал самым результативным баскетболистом нашей национальной команды.
Также в топ-5 попали Никола Йокич, Костас Слукас, Ян Веселы и Эй-Джей Слотер.