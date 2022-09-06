Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

В понедельник, 5 сентября, в рамках третьего тура чемпионата Европы по баскетболу сборная Украины в драматической игре обыграла национальную команду Италии.

Первую четверть выиграли итальянские баскетболисты (21:16), но уже во второй минимальную победу добыли украинцы (22:21).

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После перерыва подопечные Айнарса Багатскиса были лучше на площадке, что позволило выиграть встречу с общим счетом - 84:73.

Вашему вниманию лучшие моменты встречи Украина - Италия:

Украина - Италия 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

Украина: Михайлюк (25), Санон (17), Ткаченко (17), Пустовой (8), Герун (5), Близнюк (4), Лень (3 + 11 подборов), Сидоров (3), Бобров (2), Лукашов

Отметим, что сборная Украины обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы и после трех побед лидирует в группе С вместе с Грецией, которая также выиграла три своих матча. В следующем туре Евробаскета-2022 сборная Украины во вторник, 6 сентября, сыграет против Греции.