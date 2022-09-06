Багатскис подвел итоги победы Украины над Италией на Евробаскете-2022

В рамках третьего матча на чемпионате Европы по баскетболу сборная Украины сумела добыть победу над сборной Италией.

Наставник украинской команды Айнарс Багатскис прокомментировал победу над соперником. По словам специалиста, прошлая игра между командами, которая состоялась несколько недель назад, помогла сейчас.

"Мы ожидали, что это будет трудная игра на площадке Италии. Две недели назад мы проиграли Италию в Риге в квалификации чемпионата мира. Для нас было важно подготовиться и показать качественный баскетбол. Моментами мы играли действительно в хороший, агрессивный и, я даже скажу, умный баскетбол. Моментами".

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"Иногда мы играли совсем по-другому. Второй матч подряд у нас очень много потерь. И это, может быть, причина, почему мы не можем "убегать" в первой половине. Во второй – меньше потерь, достаточно качественная защита – и мы победили. Это нелегко. Я очень рад за команду. Но это уже в прошлом. Теперь мы должны фокусироваться на следующем сопернике", - приводит слова Багатскиса FIBA.

Отметим, что сборная Украины обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы и после трех побед лидирует в группе С вместе с Грецией, которая также выиграла три своих матча. В следующем туре Евробаскета-2022 сборная Украины во вторник, 6 сентября, сыграет против Греции.