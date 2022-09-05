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Баскетбол

Украина одержала победу над Италией и вышла в плей-офф Евробаскета-2022

Украинская национальная команда выиграла третий матч в группе.
Вчера, 23:58
Украина победила Италию / ФБУ
Украина победила Италию / ФБУ
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В понедельник, 5 сентября, сборная Украины по баскетболу в Милане провела свой третий матч на Евробаскете-2022, сыграв против Италии.

Команда Айнарса Багатскиса после побед над Великобританией и Эстонией в стартовых турах праздновала успех и в поединке с итальянцами, которые считались фаворитами противостояния.

Сборная Украины взяла реванш за недавнее поражение от Италии в отборе на чемпионат мира, одолев в этот раз соперников со счетом 84:73.

На большой перерыв команды ушли при преимуществе итальянцев 38:42. Тем не менее в третьей четверти украинцы смогли выровнять ситуацию - 57:57, а в заключительном отрезке поединка дожали соперника с перевесом +11.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк, набравший 25 очков. Также по 17 баллов на свой счет записали Иссуф Санон и Иван Ткаченко.

Евробаскет-2022. Группа С. 3-й тур

Украина - Италия 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

Украина: Михайлюк (25), Санон (17), Ткаченко (17), Пустовой (8), Герун (5), Близнюк (4), Лень (3 + 11 подборов), Сидоров (3), Бобров (2), Лукашов

Таким образом, сборная Украины обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы и после трех побед лидирует в группе С вместе с Грецией, которая также выиграла три своих матча.

В следующем туре Евробаскета-2022 сборная Украины во вторник, 6 сентября, сыграет против Греции.

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