Стали известны полуфинальные пары Евробаскета-2022

В среду, 14 сентября, состоялись оставшиеся матчи четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу, в которых определились последние участники полуфинальной стадии турнира.

Сборная Франции в овертайме вырвала победу над итальянской командой (93:85), а поляки, ведомые Матеушем Пониткой, сумели сотворить очередную сенсацию турнира, выбив действующего чемпиона Европы, сборную Словении (90:87).

Эти две команды присоединились к Германии и Испании, которые днем ранее одолели своих оппонентов.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Германия - Испания

Польша - Франция

Игры пройдут в пятницу, 16 сентября, в Берлине (Германия).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.