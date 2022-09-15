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Баскетбол

Стали известны полуфинальные пары Евробаскета-2022

Определилась четверка сильнейших команд Старого Света.
Сегодня, 00:37
Руди Гобер / Getty Images
Руди Гобер / Getty Images
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В среду, 14 сентября, состоялись оставшиеся матчи четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу, в которых определились последние участники полуфинальной стадии турнира.

Сборная Франции в овертайме вырвала победу над итальянской командой (93:85), а поляки, ведомые Матеушем Пониткой, сумели сотворить очередную сенсацию турнира, выбив действующего чемпиона Европы, сборную Словении (90:87).

Эти две команды присоединились к Германии и Испании, которые днем ранее одолели своих оппонентов. 

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Германия - Испания
Польша - Франция

Игры пройдут в пятницу, 16 сентября, в Берлине (Германия).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.

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