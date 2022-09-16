Германия - Испания: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями команд в полуфинале турнира.

В пятницу, 16 сентября, в берлинской Мерседес-Бенц Арене в рамках второго полуфинального поединка сборная Германии сыграет со сборной Испании.

Немцы завершили групповой этап на втором месте, уступив лидерство Словении лишь за счет поражения в личной встрече. В 1/8 финала Германия достаточно легко обыграла Черногорию (85:79), а на стадии 1/4 финала она сенсационно выбила из турнира одного из главных фаворитов Грецию (107:96).

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Испанцы в свою очередь стали победителями группы, выйдя в 1/8 финала на сборную Литвы. Матч получился очень напряженным и командам не хватило основного времени, так что победитель определился в овертайме (102:94), где обессиленные литовцы капитулировали. В четвертьфинале были обыграны финны, ведомые Лаури Маркканеном (100:90).

Команды сойдутся на паркете в 21:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляции матча Германия - Испания:

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Евробаскета-2022.