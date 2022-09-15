"Я подвел свою страну": Дончич взял вину на себя за вылет Словении от Польшы на Евробаскете-2022

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года уже порадовал фанатов сенсациями. Так, турнир уже покинули главные фавориты в лице Сербии и Греции. К ним присоединилась и Словения, уступившая в четвертьфинале Польше 87:90.

Главная звезда словенцев Лука Дончич взял вину на себя за это поражение.

"Прежде всего, поздравляю Польшу. Они показали потрясающий баскетбол с первой минуты и до самого конца. Для них это большое достижение. Мы же не подготовились к игре так, как хотели. Не было энергии. Мы сделали камбек, но Польша продолжала сражаться. Поздравляю Польшу", - цитирует Луку BasketNews.

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Дончич получил травму в начале игры и последним появился на разминке перед второй половиной. Он хромал и играл через боль.

"Не знаю. Наверное, не на 100 процентов", — сказал словенец, описывая свое состояние после игры. "Мне поставили укол обезболивающего в третьей четверти. На Евробаскете у меня было много проблем. Но причина не в этом. Сегодня я играл ужасно. Я подвел свою команду. Я подвел всю свою страну. Это моя вина".

🇸🇮 Despite being notably hurt, Luka Doncic puts all the blame on his shoulders 🗣️#EuroBasket pic.twitter.com/573fk8Fyjm — BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2022

В игре с поляками Лука Дончич набрал 14 очков при 5 из 15 попаданий с игры, сделал 11 подборов и 7 передач при шести потерях. За три минуты до конца матча он был удален с площадки за пятый фол.