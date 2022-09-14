Сенсация за сенсацией: Польша вышла в полуфинал Евробаскета, а Словения едет домой

В среду, 14 сентября, в Берлине состоялся последний четвертьфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу 2022 года между сборными Словении и Польши.

Первую половину встречи словенцы просто провалили. Особенно показательной получилась вторая четверть, где поляки перестреляли своего оппонента, позволив тем набрать всего 13 очков. В какой-то момент преимущество команды Игоря Миличича составило +23.

Подобный провал можно связать с тем, что сразу несколько повреждений получил главная звезда Словении Лука Дончич: в одном эпизоде он неудачно приземлился на спину, а в другом повредил руку.

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Но четверть под номером три прошла при тотальном преимуществе пока что действующих чемпионов Европы - они словно вспомнили, как попадать в кольцо. В это же самое время у игроков сборной Польши прицел сбился настолько, что за всю 10-минутку они умудрились попасть лишь один бросок с игры, добавив четыре точных штрафных.

Казалось, что на таком эмоциональном подъеме.словенцы заберут свое в четвертой четверти, и по началу так все и было. Они не только сумели минимизировать свое отставание, но и выйти вперед. Но в какой-то момент у них просто перестало попадать, в то время как поляки почуяли возможность добить соперника, чем они и воспользовались.

К тому же Дончич схлопотал пять фолов, из-за чего преждевременно покинул матч.

В концовке Горан Драгич сумел набрать 5 очков за короткий промежуток времени, сократив отставание до трех баллов, но финальная атака на последних секундах откровенно говоря не получилась. В итоге, Польша вполне заслуженно выходит в полуфинал, где сыграет с Францией, а Словения складывает полномочия чемпиона Европы и отправляется домой.

Лучшим игроком встречи стал Матеуш Понитка, умудрившийся собрать трипл-дабл из 26 очков, 16 подборов и 10 передач.

Словения - Польша 87:90 (26:29, 13:29, 24:6, 24:26)

Словения: Чанчар (21), Драгич (17), Дончич (14 +11 подборов + 7 передач), Блажич (13), Тоби (8 + 7 подборов) – старт; Препелич (9), Мурич (5), Николич (0), Самар (0).

Польша: Понитка (26 + 16 подборов + 10 передач), Слотер (16 + 6 подборов), Соколовски (16 + 5 подборов), Бальцеровски (11), Цель (4) – старт; Зисковски (14), Дзева (3), Михалак (0), Гарбач (0), Олейничак (0).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Евробаскета 2022 года.