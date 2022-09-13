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Баскетбол

"Должны были быть в четвертьфинале": Тренер сборной Украины подвел итоги Евробаскета

Айнарс Багатскис проанализировал выступление команды на чемпионате Европы.
Сегодня, 00:31
Сборная Украины завершила выступление на Евробаскете на стадии 1/8 финала / ФБУ
Сборная Украины завершила выступление на Евробаскете на стадии 1/8 финала / ФБУ
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Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился мыслями по поводу выступления на Евробаскете-2022, где команда вылетела на стадии 1/8 финала от Польши.

"Я не доволен результатом. Не хочу говорить, на каком месте мы должны быть, но у меня было впечатление, что мы добавляли в качестве с каждым матчем. При этом и в помине не было такого, что мы недооценили польскую сборную. Это хорошая команда, игроки которой представляют сильнейшие лиги. На каждый матч нужно выходить с желанием делать то же, что и до этого, но лучше. Я считаю, что мы точно могли сыграть лучше.

К сожалению, сейчас мы очень расстроены. Мы все надеялись на лучшее, ведь мы сами дали повод надеяться, что может быть лучше, что мы пройдем в следующий раунд. Многие тренеры говорили мне не расстраиваться, ведь это баскетбол. Но это только оправдание. Да, мы играли хорошо, но мы должны были быть в четвертьфинале.

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Я руководил сборной в очень нелегкое время. Вообще это большая честь для меня руководить украинской сборной во время войны. Это была работа с двойной ответственностью. Я с огромным удовольствием отработал этот турнир, эти сборы с игроками.

Вместе со сборной мы одержали много побед за счет командной работы. Сейчас я хочу поблагодарить всех героев Украины, которые вдохновляли нашу команду на борьбу. Я всегда буду помогать украинскому баскетболу, как это делал. Как я уже говорил, для меня было большой честью работать в сборной на этом турнире, когда в Украине идет война против российского агрессора. Я хочу поблагодарить всех за работу. Слава Украине!" - приводит слова Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Напомним, что в 1/8 финала Евробаскета-2022 сборная Украины проиграла Польше со счетом 86:94.

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