Багатскис назвал причину поражения сборной Украины в 1/8 финала Евробаскета

Главный тренер баскетбольной сборной Украины Айнарс Багатскис проанализировал поражение Польше в 1/8 финала чемпионата Европы-2022.

"Это была тяжелая игра, которую мы и ожидали. Так и должно быть в плей-офф. Весь матч был непростым, особенно с точки зрения нападения, для обеих команд.

Я бы сказал, что причина нашего поражения - атака, не защита. На Евробаскете мы не были лучшей командой по игре в защите, но за некоторые наши решения в атаке, потери, поляки мгновенно наказывали нас. И процент трехочковых…

Поляки предложили нам ту защиту, при которой мы могли выполнять много открытых трехочковых бросков с углов. Мы ожидали этого, но не реализовали большинство из этих бросков. Мои поздравления сборной Польши.

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Поворотный момент в игре? Считаю, что таких было несколько, один не выделишь. Например, если я правильно помню, мы вели +7, допустили две потери подряд - счет равный. Так было несколько раз.

У нас не было много потерь. Я говорил, что защита была не лучшей, но, например, два лучших игрока Польши, Понитка и Слотер, попали менее 50% своих бросков. Мы защищались против них, закрывали их. Но не попали свои броски. Почему мы их не попали? Это вопрос.

Счет почти постоянно был ровным, за исключением только последней минуты. Мы проиграли -7, но за 30 секунд до конца имели всего -2. Одна хорошая защита, хороший бросок - и мы вернулись бы в игру. Но этого не вышло", - приводит слова Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Напомним, что в 1/8 финала Евробаскета-2022 сборная Украины проиграла Польше со счетом 86:94.