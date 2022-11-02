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Баскетбол

Без Пустового и Близнюка: заявка сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2023 по баскетболу

Украинцы готовятся к очередным встречам в рамках квалификации турнира.
Сегодня, 18:34
Украина - Исландия / ФБУ
Украина - Исландия / ФБУ
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Сборная Украины по баскетболу продолжает участвовать в отборе на чемпиона мира 2023 года.

Тренерский штаб национальной команды во главе с Айнарсом Багатскисом определился с игроками, которые будут представлять нашу страну в матчах против Нидерландов и Исландии. В окончательный список попали 13 баскетболистов, передает официальный сайт ФБУ.

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Александр Ковляр, Александр Липовый.

Форварды: Иван Ткаченко, Павел Крутоус, Сергей Павлов, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров.

Центровые: Владимир Герун, Вячеслав Кравцов.

По словам Багатскиса, Богдан Близнюк и Артем Пустовой попросили не вызывать их в расположение сборной по личным причинам.

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Латвийский специалист также заявил, что не вызвал Дмитрия Скапинцева, так как тот готовится к участию в G-лиге - фарм-лиге НБА.Согласно источникам, Скапинцев будет выступать в составе фарм-клуба Никс - Вестчестер Никс. Лига начнет сезон 27 декабря.

Матч против Нидерландов состоится 11 ноября, а против Исландии - 14 ноября. На данный момент сборная Украины после шести туров идет пятой в группе L.

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