Эдвардс, Ривз и Брансон сыграют за сборную США на чемпионате мира-2023

Чуть меньше трех месяцев осталось до старта чемпионата мира по баскетболу, на котором выступит сборная США.

Команда под руководством Стива Керра постарается вернуть себе чемпионский титул. Для этого ей помогут баскетболисты лучшей лиги мира.

Как сообщает The Athletic, в составе сборной выступят Энтони Эдвардс (Миннесота), Тайриз Халибертон (Индиана), Остин Ривз (Лейкерс), Джейлен Брансон (Никс), Бобби Портис (Милуоки) и Микал Бриджес (Бруклин).

Всего же состав сборной будет состоять из двенадцати игроков, а потому вторая половина команды станет известна позднее.

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Чемпионат мира-2023 стартует 25 августа. Хозяевами турнира станут Япония, Индонезия и Филиппины. К сожалению, сборная Украины не сумела пробиться на ЧМ-2023.