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Игрок сборной Украины: Спортсмены должны напоминать всему миру, что у нас продолжается война

Денис Лукашов призывает всех украинских спортсменов продолжать говорить о войне, которая была развязана на территории нашей страны.
Сегодня, 16:46
Денис Лукашов / ФБУ/fbu.ua
Денис Лукашов / ФБУ/fbu.ua

Недавно разыгрывающий сборной Украины Денис Лукашов провел благотворительный аукцион, средства с которого пошли на помощь его родственнику, который в составе 56-й отдельной бригады ВСУ защищает Украину от российских оккупантов.

В интервью пресслужбе ФБУ он рассказал о причинах аукциона - его родственнику были нужны патроны, которому их не выдавали.

"В начале этого года один из членов моей семьи и крестный отец моей дочери пошел защищать свободу и независимость Украины. Хочу отметить, что он родился в россии и вся семья у него россияне, но в свое время они должны были переехать и выбрали Украину".

"А теперь с оружием в руках он воюет против россиян в городе Бахмут. Раньше у него была специальная подготовка и опыт службы в силовых структурах".

Источник: ФБУ/fbu.ua

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"В начале июля мне позвонила жена и рассказала, что моему родственнику банально не выдают патроны, и их не хватает не то чтобы для тренировок, но даже для задания. Я был напуган и срочно перевел деньги, чтобы хоть чем-нибудь помочь".

"Позже связался с кумом, и он мне объяснил, что ему подарили хорошую американскую винтовку, но патроны на нее не предусмотрены финансированием. Один патрон стоит около 300 грн. Он послал видео, где он их делает сам в перерывах между задачами из купленных заранее пуль и пороха за личные деньги и деньги сослуживцев".

Он также поведал о важности того, чтобы спортсмены продолжали говорить о продолжающейся войне.

"Я считаю, что каждый из украинцев - не важно спортсмен или представитель какой-либо другой сферы - должен пытаться помогать, чем может. Кто-то финансово, кто-то физически, кто-то информационно. Кто меня знает, я не медийная личность и не люблю соцсети, поэтому для меня сложнее обращать внимание, но я знаю, что многие известные украинские спортсмены активно занимаются разными сборами и фондами".

"Но, тем не менее, со своей стороны я делаю все необходимое. Выступая во Франции, я принимал участие во встречах с нашими соотечественниками, в Риге несколько раз помогал физически в центрах беженцев. Выходы с флагами перед началом игр — все это все привлекает внимание людей".

Источник: ФБУ/fbu.ua

"Поэтому спортсмены, особенно выступающие за границей, должны напоминать всему миру, что в Украине война, и что на нашей земле продолжают гибнуть люди, не только военные, но и мирные жители, среди которых дети. А мы своими результатами должны показывать, что мы достойны жить в независимой и суверенной стране, и нам есть чем гордиться".

Отметим, что Денис Лукашов не смог помочь сборной Украины во время матчей пре-квалификации Олимпиады-2024 из-за травмы.

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