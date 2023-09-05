Игрок сборной Сербии потерял почку из-за удара соперника во время ЧМ-2023

Профессиональная карьера баскетболиста может завершиться после инцидента, последствия которого никто не мог предсказать.

Форвард сборной Сербии Бориса Симанич был вынужден досрочно покинуть расположение своей команды из-за серьезных проблем со здоровьем.

В среду, 30 августа, во время матча предварительного раунда Сербия - Южный Судан (115:83) Симанич получил удар локтем в бок от суданского форварда Нуни Омота.

Удар получился настолько болезненным, что 25-летний серб не смог продолжить матч, отыграв всего две минуты.

🤕 𝗦𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 dans le camp serbe : Borisa Simanic 🇷🇸 a subi… l’ablation d’un rein !



Un coup reçu en fin de match contre le Soudan du Sud 🇸🇸 a valu au joueur de 25 ans de se faire retirer un rein.



Un fait extrêmement rare dans le sport…pic.twitter.com/CW5BvF0dhU — Basket USA 🏀 (@basketusa) September 4, 2023

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После игры его отправили в больницу в Маниле,, где в ту же ночь ему провели операцию.

У баскетболиста было сильное внутреннее кровоизлияние. Тренер Сербии Светислав Пешич потом сообщил, что было сложно найти подходящую кровь для переливания.

Федерация баскетбола Сербии первоначально заявила, что почка игрока, которая приняла удар Омота на себя, и все ее функции были в сохранности. Однако новая информация показывает, что это не так.

Как сообщает BasketNews, Симанич потерял одну почку - Федерация уже подтвердила эту информацию.

В воскресенье, 3 сентября, баскетболисту была сделана еще одна операция из-за осложнений, возникших после наблюдения за его состоянием. Теперь Симанич также рискует завершить карьеру игрока.

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