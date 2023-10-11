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Баскетбол

Стало известно, кто поведет олимпийскую сборную Франции по баскетболу

Венсан Колле продолжит работу с командой.
Сегодня, 00:02
Венсан Колле / Getty Images
Венсан Колле / Getty Images

Федерация баскетбола Франции назвала тренера, который будет руководить сборной на Олмпиаде в Париже.

Венсан Колле останется на посту главного тренера сборной, несмотря на недавние слухи.

При Колле сборная Франции команда стала чемпионом Евробаскета-2013, дважды выиграла бронзу ЧЕ, трижды бронзу ЧМ, а также завоевала серебро Олимпиады-2020.

После того, как команда не смогла выйти из группы на ЧМ-2023, появились слухи о скорой отставке Колле, однако, похоже, специалисту все еще доверяют.

Ранее, напомним, Прометей уступил Бешикташу в рамках Еврокубка.

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