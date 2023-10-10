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Бешикташ - Прометей: онлайн-трансляция матча Еврокубка 10.10.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка еврокубкового турнира.
Сегодня, 11:56
Бешикташ - Прометей / https://prometeybc.com/ua
Бешикташ - Прометей / https://prometeybc.com/ua

Во вторник, 10 октября, в рамках второго тура группового этапа Еврокубка состоится матч между турецким Бешикташем и украинским Прометеем.

Коллектив из Слобожанского, как и его будущий соперник, стартовал на турнире с победы: Прометей одолел немецкий Гамбург (97:77), в то время как Бешикташ оказался сильнее испанского Ховентута (63:62).

Однако в игре против испанцев травмировался защитник турков Дерек Нидхем, который вместе с нынешними игроками Прометея Ильей Сидоровым, Александром Беликовым и Вячеславом Петровым в сезоне-2014/15 стал чемпионом Украины в составе Химика.

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Матч между Бешикташем и Прометеем пройдет в Стамбуле на Акатлар Арене. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бешикташ - Прометей

Трансляция поединка Еврокубка между Бешикташем и Прометеем будет доступна в этой новости 10 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 20:00 по Киеву.

Помимо Прометея и Бешикташа в первом туре Еврокубка победу также одержали Париж, Хапоэль Тель-Авив и Лондон Лайонс. 

На данный момент украинцы занимают третье место. После матча с Бешикташем Прометей сыграет с Лондон Лайонс. Этот поединок состоится 18 октября в 19:00 по Киеву.

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