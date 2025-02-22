iSport.ua
Русский Українська

"Воспользуюсь возможностью мгновенно": Чжилей заявил, кого желает получить в соперники

Китайский супертяжеловес рассказал, против кого выйдет в ринг без колебаний.
Сегодня, 15:58
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей заявил, что хотел бы провести поединок против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По словам боксера, в случае предложения он примет бой незамедлительно.

Читай также: "Бой с ним - это вершина пирамиды": Чжилей оценил свои шансы против Усика

"Если Джошуа хочет драться, пусть отправляет контракт. Это бокс. Мы гонимся за своими мечтами, но также мы гонимся за финансовым успехом.

Так что если представится возможность подраться с Эй Джеем, я воспользуюсь ею мгновенно", - приводит слова Чжилея The Ring.

Ранее промоутер Энтони Джошуа опроверг информацию о бое с Деонтеем Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Чжан Чжилей

Статьи по теме

Бетербиев - Бивол, Паркер - Баколе, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои Бетербиев - Бивол, Паркер - Баколе, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои
"Бой с ним - это вершина пирамиды": Чжилей оценил свои шансы против Усика "Бой с ним - это вершина пирамиды": Чжилей оценил свои шансы против Усика
"Если публика хочет, мы устроим шоу": Чисора высказался о бое с Джошуа "Если публика хочет, мы устроим шоу": Чисора высказался о бое с Джошуа
Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла женскую эстафету, старт у мужчин
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Украина17:28
Полесье с голом новичка минимально одолело Ингулец
Бокс17:05
"Буду давить на него": Богачук назвал приоритетного соперника
Европа16:59
Таловеров стал одним из лучших игроков Плимута в матче против Кардиффа
Украина16:44
Защитник Шахтера: Мы знаем, что не имеем права на ошибку в борьбе за чемпионство
Украина16:25
УХЛ: Шторм разгромил Сокол, Днепр сыграет с Кременчугом
Украина16:15
Суперлига: Днепр одержал победу над Кривбассом
Биатлон16:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
Европа15:59
Ван Дейк высказался о своем будущем на фоне неопределенности с новым контрактом
Бокс15:58
"Воспользуюсь возможностью мгновенно": Чжилей заявил, кого желает получить в соперники
Украина15:25
УПЛ: Верес разгромил Кривбасс, Ингулец сыграет с Полесьем, а Рух - с ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK