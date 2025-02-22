"Воспользуюсь возможностью мгновенно": Чжилей заявил, кого желает получить в соперники

Китайский супертяжеловес рассказал, против кого выйдет в ринг без колебаний.

Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей заявил, что хотел бы провести поединок против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По словам боксера, в случае предложения он примет бой незамедлительно.

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"Если Джошуа хочет драться, пусть отправляет контракт. Это бокс. Мы гонимся за своими мечтами, но также мы гонимся за финансовым успехом.

Так что если представится возможность подраться с Эй Джеем, я воспользуюсь ею мгновенно", - приводит слова Чжилея The Ring.

Ранее промоутер Энтони Джошуа опроверг информацию о бое с Деонтеем Уайлдером.

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