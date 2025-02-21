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"Бой с ним - это вершина пирамиды": Чжилей оценил свои шансы против Усика

Китайский супертяжеловес хотел бы выйти в ринг с украинским чемпионом.
Сегодня, 15:21
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей высказался о чемпионе по версиям WBC, WBA и WBO Александре Усике.

По словам боксер, он желает встретиться в ринге с украинцем, но не может предсказать, как сложится поединок.

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"Мы хотим получить бой с Усиком, это вершина пирамиды, или с тем, кто будет владеть поясом WBC.

Я отдаю должное Усику. Я уважаю его как бойца. Он очень силен морально и физически. Если я выйду с ним в ринг, то не знаю, какой будет результат. Надеюсь, что смогу победить, но я выложусь на тысячу процентов", - приводит слова Чжилея The Ring.

Ранее Александр Усик назвал причину, почему первый бой с Тайсоном Фьюри был труднее, чем реванш.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Чжан Чжилей

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