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"Лично для себя я не проиграл": Нокаутированный Баколе проанализировал поражение от Паркера

Конголезский боксер высказался о своем неудачном выступлении против новозеландца.
Сегодня, 14:46
Баколе уступил Паркеру / Getty Images
Баколе уступил Паркеру / Getty Images

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе прокомментировал свое поражение в бою с временный чемпионом WBO Джозефом Паркером.

Африканский боксер, срочно заменивший в поединке обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, назвал причины своего досрочного проигрыша.

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"Думаю, все понимают, что произошло. Я не увидел удар, но это бокс, произойти может что угодно, тем более в супертяжелом весе.

Я спросил у своего тренера, почему он не дал мне второй шанс, а он мне сказал, чтобы я посмотрел видео. Я думал, что восстановлюсь и вернусь в бой, как Джозеф Паркер в поединке против Чжана Чжилея. Но, слава богу, что у меня есть тренер, который сказал, что как наставник он должен остановить бой.

Паркер ударил меня в верхнюю часть головы. Я не видел удар, потому что держал руку ниже, и не понимал, что произошло. Я все помню. Я упал, рефери отправил Паркера в угол, посмотрел вниз и посчитал до четырех. Я попытался подняться, но тренер сказал, что слишком поздно, потому что мне было трудно встать.

Я прилетел в два часа ночи, не было времени даже поспать. Лично для себя я не проиграл этот поединок, потому что я сделал то, чего никто никогда в боксе не делал", - сказал Баколе в комментарии iFL TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Паркер - Баколе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Мартин Баколе

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