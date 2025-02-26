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Юбэнк-младший назвал причину, почему он разбил яйцо о голову соперника

Боксер таким образом напомнил о допинге.
Сегодня, 09:35
момент с ударом яйцом / Getty Images
момент с ударом яйцом / Getty Images

Накануне состоялась битва взглядов между двумя боксерами первого среднего веса - Конором Бенном (23-0, 14 KO) и чемпионом IBO в среднем весе Крисом Юбенко-младшим (34-3, 25 КО).

Она завершилась скандалом - чемпион разбил куриное яйцо о голову своего оппонента.

Такому своему поступку Юбенк-младший нашел причину, которой с радостью поделился с фанатами. Он вспомнил, что несколько лет назад его поединок против Бенна был отменен из-за положительного теста на запрещенные вещества со стороны соперника.

"Очевидно, что причиной двух неудачных тестов на наркотики стало загрязнение яиц. Поэтому я заразил его яйцом", – заявил Юбэнк-младший.

Бой пройдет 26 апреля в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Свой последний бой Юбенк-младший провел в октябре 2024 года, победив поляка Камыля Шеремету.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Юбенк-младший

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Юбэнк-младший назвал причину, почему он разбил яйцо о голову соперника
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