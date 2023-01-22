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Юбэнк потерпел сенсационное досрочное поражение от Смита

Андердогу удалось совершить апсет.
Сегодня, 08:38
Смит победил Юбэнка / Getty Images
Смит победил Юбэнка / Getty Images

В Манчестере (Великобритания) состоялся боксерский поединок в лимите среднего веса, в котором Лиам Смит (33-3-1, 20 KO) в статусе андердога одержал досрочную победу над экс-претендентом на титул Крисом Юбэнком-младшим (32-3, 23 KO).

В начале поединка фаворит в лице Юбэнка работал джебом на дистанции и начал постепенно наращивать преимущество. Тем не менее в четвертом раунде Смиту удалось потрясти соперника, зажать в углу и отправить на настил ринга.

Источник: Getty Images

После первого падения Юбэнк с трудом поднялся на ноги. Когда бой был возобновлен, Смит сразу же снова отправил оппонента в нокдаун. На этот раз рефери остановил поединок. 

Источник: Getty Images

Таким образом, Лиам Смит одержал победу техническим нокаутом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Юбенк-младший Лиам Смит

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