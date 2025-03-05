Джойс оперативно получил нового соперника вместо травмированного Уайта

Хорват Филип Хргович заменит Диллиана Уайта. 32-летний боксер выйдет в ринг против Джо Джойса 5 апреля, сообщает The Sun.

Оба бойца попытаются вернуться на победный путь. Хргович в июне прошлого года проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. В свою очередь Джойс в июле уступил Дереку Чисоре, а перед этим дважды потерпел поражение от Чжана Чжилэя.

Грядущий бой станет полуреваншем. Хргович и Джойс пересекались на любительском уровне. В 2013 году британец победил хорватского боксера раздельным решением судей.

Напомним, британец Уайт отказался от поединка из-за травмы.

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