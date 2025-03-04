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"Буквально раздавил палец": Уайт рассказал о травме, из-за которой сорвался бой с Джойсом

Британский боксер показал последствия повреждения и объяснил, почему не сможет выйти в ринг.
Сегодня, 17:58
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) прокомментировал срыв боя с бывшим временным чемпионом в дивизионе Джо Джойсом (16-3, 15 KO), который был запланирован на 5 апреля.

Британский боксер сообщил, что снялся с поединка из-за серьезной травмы пальца, которую он получил во время тренировки.

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"Я был в зале, занимался, и там все должны убирать свои гантели. Но кто-то этого не сделал, и его гантель закатилась под скамью. Я в это время занимался со своими гантелями, и когда я подошел, чтобы положить их, я зажал палец между своей гантелью и той, которую оставил другой человек. Я буквально раздавил палец.

Мне наложили семь швов, чтобы удержать на месте плоть, потому что рана очень глубокая. Она доходит до кости и нерва. Врачам пришлось заклеить палец, а затем наложить швы, чтобы как-то удержать все на месте. Кроме того, место, в котором находится рана, сложное, потому что она очень легко снова может открыться", - рассказал боксер.

Источник: Daily Mail

По словам врачей, Уайт не сможет боксировать минимум три-четыре недели, а до боя против Джойса оставалось всего пять недель.

"Врачи говорят, что я не смогу бить в течение трех-четырех недель. Определенно я не смогу бить три-четыре недели, потому что я повредил сустав. Я вообще не могу согнуть палец. Каждый раз, когда я попытаюсь его согнуть, рана будет открываться, что означает, что я даже не могу сжать кулак, если захочу. Я пытаюсь его согнуть, но не могу", - приводит слова Уайта Daily Mail.

Напомним, ранее Диллиан Уайт оценил решение Тайсона Фьюри уйти из бокса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диллиан Уайт Джо Джойс

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