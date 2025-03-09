Обидчик Беринчика хочет подраться с бывшим соперником Джервонты

Кишон Дэвис не против встретиться в ринге с Ламонтом Роучем.

Новый чемпион мира в легком весе Кишон Дэвис, отобравший титул WBO у Дениса Беринчика, хотел бы провести бой против Ламонта Роуча, который свой последний поединок завершил спорной ничьей с обладателем пояса WBA Джервонтой Дэвисом.

По словам американского боксера, он готов дать возможность соотечественнику еще раз побороться за титул в легком дивизионе.

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"Он определенно проложил себе путь к позиции, чтобы встретится со мной. Он выполнил свою работу и заслужил право быть на ринге с таким чемпионом мира, как я. Я бы с удовольствием подрался с Ламонтом Роучем", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Роуч потребовал реванш с Джервонтой.

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