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"Не удивлен, но разочарован": Роуч отреагировал на сохранение в силе результата боя с Джервонтой

Американский боксер оценил отказ удовлетворить его апелляцию.
Сегодня, 12:11
Дэвис завершил вничью бой с Роучем / Getty Images
Дэвис завершил вничью бой с Роучем / Getty Images

Ламонт Роуч прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Нью-Йорк сохранить в силе скандальный ничейный результат его боя с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом.

Американский боксер выразил разочарование, что его апелляция не прошла, учитывая, что комиссия признала ошибку рефери, который не зафиксировал нокдаун для "Танка", когда тот взял колено в девятом раунде.

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"Признаюсь честно, я не удивлен решением комиссии, но немного разочарован. Особенно узнав, что они признали тот факт, что рефери совершил ошибку в девятом раунде нашего боя. Но я все же не рассчитывал, на изменение результата боя. Все знают, что я выиграл. Для меня этого достаточно.

Я не собираюсь сейчас судиться. Моя команда подала апелляцию от моего имени. Хуже было бы, если бы у меня не было команды, которая может заступиться за меня. Они нажали на курок, но теперь всему этому д*рьму с судебными исками можно положить конец", - написал Роуч в сети X.

Напомним, ранее Дэвис рассказал, когда может пройти реванш с Роучем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис

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