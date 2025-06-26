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Хэйни подерется за титул в третьей для себя весовой категории

Чемпион полусреднего веса согласился на поединок с экс-обладателем поясов в двух дивизионах.
Сегодня, 13:55       Автор: Игорь Мищук
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Бывший абсолют легкого веса и экс-обладатель пояса в первом полусреднем весе Девин Хэйни (32-0, 15 КО) проведет титульный бой в новой для себя весовой категории.

Как утверждает BoxingScene, согласие на бой с американским боксером дал его соотечественник чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Брайан Норман (28-0, 22 КО).

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Пока между сторонами существует устная договоренность о бое. Дата и место поединка еще не определены, но, по информации источника, его предварительно планируют организовать в ноябре этого года.

Норман в своем недавнем последнем бою успешно защитил титул, нокаутировав в пятом раунде Дзина Сасаки.

Напомним, что Хэйни предыдущий поединок провел в начале мая этого года, одержав победу единогласным решением судей над Хосе Рамиресом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO девин хэйни

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