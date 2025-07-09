"Я пока не знаю": Усик высказался о продолжении карьеры после реванша с Дюбуа

Александр хочет провести еще один поединок, но пока не определился с соперником.

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился мыслями о дальнейшем продолжении карьеры.

По словам легендарного боксера, после поединка с Даниэлем Дюбуа он планирует провести только один бой.

"Я думаю, это мои последние два поединка. С Дюбуа, и после этого еще один.

Я пока не знаю, кто станет моим соперником", - сказал Усик в интервью Ring Magazine.

Напомним, ранее сообщалось, что Дюбуа высказался о возможной трилогии против Александра.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!