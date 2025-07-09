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"Я пока не знаю": Усик высказался о продолжении карьеры после реванша с Дюбуа

Александр хочет провести еще один поединок, но пока не определился с соперником.
Сегодня, 10:28       Автор: Василий Медвидь
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился мыслями о дальнейшем продолжении карьеры.

По словам легендарного боксера, после поединка с Даниэлем Дюбуа он планирует провести только один бой.

"Я думаю, это мои последние два поединка. С Дюбуа, и после этого еще один.

Я пока не знаю, кто станет моим соперником", - сказал Усик в интервью Ring Magazine.

Напомним, ранее сообщалось, что Дюбуа высказался о возможной трилогии против Александра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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