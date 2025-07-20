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"Бог избрал тебя для величия": Бывший промоутер поздравил Усика с победой

Александр Красюк отреагировал на триумф экс-подопечного в поединке с Даниэлем Дюбуа.
Сегодня, 19:44       Автор: Игорь Мищук
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал его досрочную победу над Даниэлем Дюбуа.

У себя в Instagram функционер выразил восхищение успешным выступлением украинского боксера.

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"Бог избрал тебя для величия. Браво", - написал Красюк.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Даниэль Дюбуа

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