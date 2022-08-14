Поединок Выхриста в Германии был отменен

Украинец так и не вышел в ринг.

В Гамбурге (Германия) чемпион Европы и Европейских игр украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 KO) должен был провести бой против 45-летнего джорнимена Аднана Редзовича (22-6, 10 КО) из Боснии.

Однако незадолго поединка украинец узнал, что бой не состоится. Как стало известно, у боснийца был выявлен коронавирус.

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Команда Выхриста пыталась найти замену опытному боснийцу, однако сделать так и не смогла.

Напомним, Виктор в своем последнем бое победил грузина Яго Киладзе техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес с победы дебютировал в первом полусреднем весе, досрочно одолев Педро Кампу.