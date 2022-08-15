Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Джошуа

Украинский и британский бойцы во второй раз встретятся в ринге 20 августа.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем поединке встретится в реванше с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

Менее чем за неделю до боя, который состоится 20 августа, украинский боксер прибыл в Джидду, где сразится с британцем.

На вторник, 16 августа, у будущих соперников запланированы традиционные открытые тренировки, а в среду, 17 августа, состоится финальная общая пресс-конференция боксеров.

О прибытии Усика в Джидду сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

На ISPORT также будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.