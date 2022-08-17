Ломаченко покинул Украину ради подготовки к следующему бою

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко покинул Украину ради проведения поединка.

Боксер, который длительное время был в территориальной обороне Украины, принял решение вернуться в профессиональный бокс.

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Ломаченко прибыл в Лос-Анджелес для подготовки к следующему бою. По словам украинца, он хочет стать абсолютным чемпионом мира.

"Я подготовился к этому моменту, и мне нужен этот шанс. Мне нужен этот бой за бесспорный титул. Я хочу стать бесспорным чемпионом мира", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Напомним, Ломаченко последний бой провел в декабре прошлого года, победив единогласным решением судей Ричарда Комми.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал военное вторжение России в Украину.