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"Другая жизнь": Ломаченко прокомментировал военное вторжение России в Украину

Украинец поделился мнением о начале полномасштабной войны.
Сегодня, 07:31
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о вторжении Российской Федерации в Украину.

По словам украинца, он каждый день молится о том, чтобы война завершилась.

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"Каждый день я молюсь за Украину, за народ. Молюсь, чтобы остановить войну. Когда я вернулся в Украину, думаю, это был второй день войны, ваше сознание меняется, потому что вы видите другую жизнь. Никто не мог понять, что произошло в тот день. Это очень плохо. Плохо для всего мира", - сказал Ломаченко.

Напомним, Ломаченко последний бой провел в декабре прошлого года, победив единогласным решением судей Ричарда Комми.

Ранее сообщалось, что украинский боксер опубликовал вторую часть интервью скандального митрополита УПЦ МП.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко война с россией
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