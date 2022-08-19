Тренировка с легендой: Усик поупражнялся вместе с Холифилдом
Александр не упустил шанса встретиться с именитым спортсменом.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.
Украинский боксер продолжает тренироваться, несмотря на участие в официальных мероприятиях.
Накануне церемонии взвешивания, которая состоится сегодня, 19 августа, Усик провел тренировку с бывшим абсолютным чемпион мира в супертяжелом весе Эвандером Холифилдом.
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Украинец вместе с легендарным боксером позанимались на велотренажере.
Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.
Ранее Холифилд поделился мыслями о противостоянии украинца и британца.