iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренировка с легендой: Усик поупражнялся вместе с Холифилдом

Александр не упустил шанса встретиться с именитым спортсменом.
Сегодня, 07:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
0 0 0

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Украинский боксер продолжает тренироваться, несмотря на участие в официальных мероприятиях.

Накануне церемонии взвешивания, которая состоится сегодня, 19 августа, Усик провел тренировку с бывшим абсолютным чемпион мира в супертяжелом весе Эвандером Холифилдом.

Читай также: Все заради України та мрії: як Усик підійшов до реваншу з Джошуа

Украинец вместе с легендарным боксером позанимались на велотренажере.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее Холифилд поделился мыслями о противостоянии украинца и британца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик Эвандер Холифилд
0 0 0

Статьи по теме

Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция церемонии взвешивания Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ
Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы
Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс13:40
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Европа13:33
В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ
Европа13:08
Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед
Европа12:49
Барселона подпишет защитника Атлетика
Формула 112:30
Безупречный Ферстаппен и неоднозначный Леклер: оценки пилотов за первую часть сезона-2022
Украина12:25
Трубин: Возвращение Шахтера в Украину очень вдохновляет
Бокс12:12
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
Бокс12:10
Тренер Джошуа раскрыл тактику Энтони на реванш с Усиком
Украина11:46
Йовичевич: Матч против Металлиста 1925 – это большой вызов, нужно начать с победы
Бокс11:30
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK