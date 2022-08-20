Джошуа прибыл на бой против Усика

Британский и украинский бойцы встретятся на арене Super Dome в аравийской Джидде.

В субботу, 20 августа, обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет реванш против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Повторный поединок украинского и британского бойцов станет главным событием вечера бокса в Джидде (Саудовская Аравия).

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Джошуа вслед за Усиком уже также прибыл на арену Super Dome, где состоится реванш.

Трансляция реванша Усик - Джошуа в Украине будет доступна на нескольких платформах: бой покажет медиасервис MEGOGO, видеоплатформа Volia TV, национальная телерадиокомпания Суспільне, ютуб-канал Александра Усика - USYK 17.

Также на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.