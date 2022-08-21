Джошуа: Я представитель новой породы супертяжеловесов

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.

Украинский боксер победил раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112), что вызвало бурную реакцию у Джошуа.

Британец сначала покинул ринг, а затем вернулся, чтобы выбросить пояса украинца и устроить спич по поводу поражения.

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"Усик - чертовски хороший боец. Давайте устроим ему раунд аплодисментов. Извините, ребята, но если бы вы знали мою историю, то поняли бы мою страсть. Я не был боксером-любителем с юных лет, а смотрел в сторону тюрьмы.

Я краду у тебя это время, Усик. Извиняюсь, но это из-за гребаной страсти. Я не 12-раундовый боец. Я представитель новой породы супертяжеловесов. Майк Тайсон, Сонни Листон… Говорят, что я не выбрасываю комбинации в стиле Рокки Марчиано, но я, черт побери, не вешу 89 килограммов", - сказал Джошуа после боя с Усиком.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.