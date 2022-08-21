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Усик: Джошуа бросался на кого-то из моей команды

Британец получил несколько минут "славы" после боя.
Сегодня, 08:48
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
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В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.

Украинец победил оппонента раздельным решением судей, что вызвало эмоциональный взрыв у британца. Джошуа вернулся в ринг и наговорил много чего.

Усик прокомментировал поведение Джошуа, сказав, что у того эмоции.

"Я ничего не чувствовал. У него эмоции, все нормально. С ним нужно немного пообщаться. Я не хочу быть гордым. Я хочу быть смиренным, и я над этим работаю. Гордыня убивает. Кто себя возвышает, того Господь понизит. А кто себя понижает, того Господь поднимает вверх".

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Александр сообщил, что британец вступил в конфликт с членом его команды.

"У меня к Джошуа уважение. Я уважаю этого человека. Но он сегодня немного на эмоциях, я видел, что он бросался на кого-то из моей команды. Если он хотел еще на кулаках подраться, то я ему не советую это делать, потому что у меня половина команды - стритфайтеры. У меня сейчас 20 поединков. У некоторых из моих ребят 25 боев, но на улице. 25 поединков, 25 нокаутов - они их все выиграли", - сказал Усик на пресс-конференции после реванша с Джошуа.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс реванш Энтони Джошуа Александр Усик
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