"Будет сложно": Альварес высказался о возможном бое с Усиком
Мексиканский боец не против встречи в ринге с украинцем.
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал возможность проведения боя против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.
По словам мексиканского боксера, он не отказывается от идеи в будущем встретиться в ринге с украинцем.
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"Это сложно, но мне без разницы. Мне нравятся такие вызовы. Мне плевать.
Я знаю, что это будет сложно, но я люблю бокс, люблю оказываться в таких ситуациях", - сказал Альварес в комментарии Fight Hub TV.
Ранее Усик оценил шансы на проведение поединка с Альваресом.