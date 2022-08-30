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"Будет сложно": Альварес высказался о возможном бое с Усиком

Мексиканский боец не против встречи в ринге с украинцем.
Сегодня, 10:31
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал возможность проведения боя против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам мексиканского боксера, он не отказывается от идеи в будущем встретиться в ринге с украинцем.

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"Это сложно, но мне без разницы. Мне нравятся такие вызовы. Мне плевать.

Я знаю, что это будет сложно, но я люблю бокс, люблю оказываться в таких ситуациях", - сказал Альварес в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Усик оценил шансы на проведение поединка с Альваресом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сауль Альварес
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