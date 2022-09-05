Руис - Ортис: судейские записки

В ночь с 4-го на 5 сентября на Crypto.com Arena в американском Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялся вечер бокса от компании PBC, который возглавил бой экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса против Луиса Ортиса.

Боксеры прошли всю дистанцию, а победителем боя стал Руис, которому присудили победу единогласным решением судей (114-111, 113-112, 114-111).

Отметим, что по ходу поединка кубинце трижды побывал в нокдауне, что сказалось на итоговых оценках.