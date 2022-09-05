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Руис в ярком бою одолел Ортиса, отправив того несколько раз в нокдаун

Мексиканский боксер в зрелищном поединке победил опытного кубинца.
Сегодня, 07:40
Энди Руис и Луис Ортис / Twitter
Энди Руис и Луис Ортис / Twitter
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В ночь на 5-е сентября на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, состоялось боксерское шоу от промоутерской компании PBC. Главным боем вечера стал поединок бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса и бывшего претендента на титул Луис Ортиса.

С первого раунда боксеры показали свой план на бой: мексиканец взрывался в эпизодах, проводя серию ударов, а Ортис старался действовать на дистанции, нанося точные и мощные удары. Во втором раунде Руису удалось дважды отправить кубинца в нокдаун.

Казалось, что опытный боксер не сможет продолжить, однако вышло совсем иначе. Луис серьезно отвечал своему сопернику, который действовал достаточно размашисто. В пятом раунде Ортис провел серию ударов, которая заставила Энди отступать.

Уже в седьмом раунде Руис провел свою серию ударов, которая привела к тому, что Ортис вновь в нокдауне. Мексиканец был быстрее, острее и наглее.

В чемпионских раундах боксеры забрали себе по несколько раундам за счет своей работы. Единогласным решением судей победу одержал Энди Руис: 113:112, 114:111, 114:111.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Луис Ортис Энди Руис
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