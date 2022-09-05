Руис в ярком бою одолел Ортиса, отправив того несколько раз в нокдаун

В ночь на 5-е сентября на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, состоялось боксерское шоу от промоутерской компании PBC. Главным боем вечера стал поединок бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса и бывшего претендента на титул Луис Ортиса.

С первого раунда боксеры показали свой план на бой: мексиканец взрывался в эпизодах, проводя серию ударов, а Ортис старался действовать на дистанции, нанося точные и мощные удары. Во втором раунде Руису удалось дважды отправить кубинца в нокдаун.

Andy Ruiz answers back with a BIG knock down!#RuizOrtiz pic.twitter.com/XZrwZBwG1V — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 5, 2022

Казалось, что опытный боксер не сможет продолжить, однако вышло совсем иначе. Луис серьезно отвечал своему сопернику, который действовал достаточно размашисто. В пятом раунде Ортис провел серию ударов, которая заставила Энди отступать.

Ruiz and Ortiz are still trading shots through 5 rounds 🥊#RuizOrtiz pic.twitter.com/1K6ZCRp6OJ — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 5, 2022

Уже в седьмом раунде Руис провел свою серию ударов, которая привела к тому, что Ортис вновь в нокдауне. Мексиканец был быстрее, острее и наглее.

Andy Ruiz gets his third knock down of the fight late in the 7th round!#RuizOrtiz pic.twitter.com/dcEa7HqCxu — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 5, 2022

В чемпионских раундах боксеры забрали себе по несколько раундам за счет своей работы. Единогласным решением судей победу одержал Энди Руис: 113:112, 114:111, 114:111.