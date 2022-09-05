Руис бросил вызов Уайлдеру после победы над Ортисом

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжеловес весе Энди Руис поделился впечатлениями от своей победы в бою против кубинского ветерана Луиса Ортиса.

По словам мексиканца, он доволен своим выступлением, который приблизил его к топовому поединку.

"Я проделал в поединке прекрасную работу. Это было достаточно сложно, но у меня есть навыки, я контратаковал Ортиса, доносил удары и ронял его. Это было благословением".

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Руис заявил, что хочет проводить три-четыре боя в год, а также назвал своего потенциального оппонента.

"Я не хотел так долго ждать боя. Я хочу драться хотя бы по три-четыре раза в год. Я готов, я голоден. Я снова хочу стать чемпионом. Мы с Деонтеем Уайлдером выступаем в одной организации. Эл Хеймон, сделай этот бой. Давайте устроим это", - приводит слова Руиса Bad Left Hook.

Напомним, Руис победил Ортиса единогласным решением судей. На ISPORT доступны судейские записки поединка.