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Руис бросил вызов Уайлдеру после победы над Ортисом

Мексиканец хочет вернуть чемпионские пояса в ближайшем будущем.
Сегодня, 10:52
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images
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Бывший объединенный чемпион мира в супертяжеловес весе Энди Руис поделился впечатлениями от своей победы в бою против кубинского ветерана Луиса Ортиса.

По словам мексиканца, он доволен своим выступлением, который приблизил его к топовому поединку.

"Я проделал в поединке прекрасную работу. Это было достаточно сложно, но у меня есть навыки, я контратаковал Ортиса, доносил удары и ронял его. Это было благословением".

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Руис заявил, что хочет проводить три-четыре боя в год, а также назвал своего потенциального оппонента.

"Я не хотел так долго ждать боя. Я хочу драться хотя бы по три-четыре раза в год. Я готов, я голоден. Я снова хочу стать чемпионом. Мы с Деонтеем Уайлдером выступаем в одной организации. Эл Хеймон, сделай этот бой. Давайте устроим это", - приводит слова Руиса Bad Left Hook.

Напомним, Руис победил Ортиса единогласным решением судей. На ISPORT доступны судейские записки поединка.

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