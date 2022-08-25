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Руис: Я могу доставить Усику больших проблем

Мексиканец назвал боксеров, которые могут победить украинца.
Сегодня, 14:10
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился мнением о способностях обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам спортсмена, он уверен, что может победить Усика, как и Тайсон Фьюри.

"Усик достаточно хорош. Александр передвигается по рингу, но я чувствую, что боец с мексиканским стилем вроде меня может доставить ему больших проблем. А еще Тайсон Фьюри".

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"Усика нужно прессинговать, прессинговать, выбрасывать комбинации, не позволять ему чувствовать себя комфортно. Как только ты позволишь Усику это, он начинает делать свое дело, входит в ритм и так далее. Я обладаю мексиканским стилем, иду вперед, выбрасываю комбинации корпус - голова - корпус. В этом будет заключаться большая разница", - сказал Руис в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее сообщалось, что Фьюри поставил жесткий ультиматум по поводу боя с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Энди Руис
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